TDP Lideri Sarıgül: "Bu felaketi hep birlikte atlatacağız"

Afet bölgelerini gezen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Bütün askeri personelimize, emniyet personelimize, AFAD'a, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere gerçekten çok büyük bir duyarlılıkla çalışma yapıyor. Hele hele deprem bölgesine giderken yollarda karşılaştığım, sahada göçüklerin başında karşılaştığım öyle gençler gördüm ki hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Depremde zarar gören illeri ziyaret ettikten sonra Kayseri İl Teşkilatı'nda açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, deprem bölgesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini ileterek, "4 gündür deprem bölgesindeyim, deprem bölgesini dolaşıyorum. Yüreklerimiz bu acıya gerçekten dayanmıyor. son yıllarda dünyadaki gördüğümüz en büyük depremle karşı karşıyayız. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye'ye baktığınız zaman gerçekten sıkıntının boyutlarını, oraya gitmeyen, görmeyen, yaşamayan kolay kolay anlatamaz. Bütün askeri personelimize, emniyet personelimize, AFAD'a, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere gerçekten çok büyük bir duyarlılıkla çalışma yapıyor. Hele hele deprem bölgesine giderken yollarda karşılaştığım, sahada göçüklerin başında karşılaştığım öyle gençler gördüm ki hepsinin gözlerinden öpüyorum. O gençler kimseyi tanımıyor ama canla başla Türkiye'nin birçok noktasından gelmişler, göçük altındaki bir cana ulaşabilir miyim diye müthiş bir çaba içerisindeler. Şöyle baktım ki; Türk milleti büyük bir millet. Türk milleti yardımlaşma, dayanışma duygusunu, toplumsal yardımlaşmanın, kardeşlik hukukunun ne demek olduğunu bilen çok büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördüm" dedi.

"Depremde hayatını kaybeden binlerce yurttaşıma rahmet, yaralılara sağlık diliyorum" ifadelerini kullanan Sarıgün, "Bütün sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimizin kenetlendiğini görmek, bu yaraları sarmak için seferberliği görmek gerçekten Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Bu felaketi hep birlikte inşallah atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulmalı"

Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın bir an önce kurulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Sarıgül, "Özellikle Düzce, Yalova, Sakarya, Kocaeli depremini yaşayan bir belediye başkanı olarak oralarda hangi sıkıntıların çekildiğini biliyorum. Yine Van depreminde belediye başkanı olarak en önde yer aldım ve sıkıntıların ne olduğunu gördüm. Türkiye Değişim Partisi olarak Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulmasını 2 yıldan beri söylüyoruz. O nedenle fazla beklemeden Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kurmalıyız. Türkiyemizin deprem kuşağında olduğu açık. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum, gelin Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım" diye konuştu.