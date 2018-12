TDP Şube Müdürlüğünden Engellilere Büyük Jest

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulunda araçlarla alınan engelli çocuklar At çiftliğine getirildi. İlk olarak kanatlı hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesini gezen çocuklar daha sonra atların bulunduğu boxları gezerek atları sevdiler. Daha sonra engelli çocuklar Toplum destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri refakatinde atlara bindirildi. Çocuklar at binme etkinliği sonrasında At Çiftliği içerisinde bulunan çocuk oyun parkında TDP görevlileri ile birlikte gönüllerince eğlendiler. Burada çok mutlu anlar yaşayan çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek; “ Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli çocuklarımızla biraraya geldik. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak hem çocuklara güzel bir gün yaşatmak hem de engellilerin terapisinde ata binmenin büyük önemi olduğundan yola çıkarak engelli kardeşlerimizi At Çiftliğimize getirdik. Burada çocuklarımız kanatlı hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesini ve atların bulunduğu boxlarıgezerek atları sevdiler. Daha sonra da TDP görevlilerimiz refakatinde atlara bindiler. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da farkındalık yaratan ve engellilerimizi mutlu eden etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik yapılan ikramların ardından engelli çocuklarla çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.