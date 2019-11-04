TDP tarafından hazırlanan ‘Geleceğe Atılan İmzalar' projesi ile 400 meslek lisesi öğrencisine kariyer planlaması anlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Destek Projesi(ÇOGEP) kapsamında ‘Geleceğe Atılan İmzalar' projesi ile meslek lisesi öğrencilerine kariyer planlaması söyleşisi yapıldı.

Proje kapsamında 400 öğrenciyle birlikte gerçekleşen söyleşiye Toplum Destekli Polisler, İŞKUR İl Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Meslek lisesi öğrencilerine gelecekte iş bulma ve iş bulmada yaşayacakları sıkıntılar ile ilgili yardımcı olmak amacıyla böyle bir söyleşi düzenlediklerini söyleyen Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Nuran Bayrak, “Bugün Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2019 yılı Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Destek Projesi (ÇOGEP) kapsamında yer alan, kariyer günü etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bizim koordinemizde ilimizdeki İŞKUR İl Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlar ve temsilcileriyle birlikte, meslek lisesi öğrencilerimize kariyer planlamaları ve gelecekte iş bulma, iş bulmada yaşanacak zorluklar, iş hayatına adapte olma gibi konularda yardımcı olmak üzere bir söyleşi düzenleyeceğiz. Bugün burada yaklaşık 400 meslek lisesi öğrencimiz bulunmakta. Bizim çalışmalarımız genelde suçu önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasında, toplumsal olarak sorumluluk alma bilinci esaslı bir polislik anlayışı yürütüyoruz. Güvenlik ve asayiş konusunda çeşitli projeler yapmaktayız ve bu projemizde de meslek lisesi öğrencilerine gelecekte öğrencilik bitmese de, hayatın uzun bir yol olduğunu göstererek iş bulmada bir nebze de olsa izleyecekleri yolda yardımcı olmak ve amaçlarına ulaşmalarında yol göstermek ve destek olmak istedik” dedi.

12. sınıf öğrencisi Samet Aynihan ve 11. sınıf öğrencisi Esra Elveren ise gelecekteki iş seçimleri konusunda öğrencilerin kararsız olduklarını, bu söyleşiyle beraber kariyer hedeflemede bilinçlendiklerini söyleyerek Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne söyleşiden dolayı teşekkür ettiler.