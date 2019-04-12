Tecrübeli başkanlardan Başkan Çolakbayrakdar'a övgü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a toplumun her kesiminden hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerde Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik edip, başarılar dileyen Kocasinan Belediyesi'nin Kurucu Başkanı Ali İhsan Alçı ve Melikgazi Belediye eski Başkanı Şevket Bahçecioğlu, yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirip, takdirlerini iletti.

İlk olarak Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma Dayanışma Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç'i misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Sadık Genç ise başarılar dileklerini ileterek, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ardından Kocasinan Belediyesi'nin Kurucu Başkanı Ali İhsan Alçı'yı ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, birlikte hoş sohbetlere imza attı. Başkan Çolakbayrakdar'a başarılar dileyen Ali İhsan Alçı, “Genç ve enerjik olan başkanımızı tebrik ediyorum. Yaptığı hizmetleri çok beğeniyorum. Başkanımızın bundan sonra da başarılı olmasını canı gönülden istiyorum ve daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar da tecrübeli Başkan Alçı'ya; “Belediyenin kuruluşunda büyük emeğiniz var. Kocasinan'a bizden önce hizmet etmiş değerli büyüklerimiz bizim değerlerimizdir. Şehrimizde hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi. Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye eski Başkanı Şevket Bahçecioğlu ile iş adamı Bekir Adıyaman'ı misafir etti. Ziyarette konuşan Şevket Bahçecioğlu, Başkan Çolakbayrakdar'ın başarılarından gururlandıklarını belirterek, “Döneminizde çok güzel hizmetler oldu. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetler olacağına inanıyorum. Kayseri'mizin böyle güzel, çalışkan ve iş bilir insanlara çok ihtiyacı var. Bizler başkanımıza dua ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar ise, toplumun her kesiminin yapılan ve yapılacak hizmetlerden dolayı memnuniyetini gördükçe mutlu olduklarını ve hizmetleri daha büyük bir şevkle yapacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, geçmiş dönemde Kayseri'ye büyük hizmetleri olan deneyimli Başkanlar Ali İhsan Alçı ve Şevket Bahçecioğlu'ndan takdir görmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Son olarak Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Koray Özandaç, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal ve beraberindekileri ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Engelli kardeşlerimizin bir gün değil, her gün yanlarındayız. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak projelerimizi önümüzdeki dönem artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Eftal Özkartal ise, engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.