Tehlikeli yolculuklarını kaydettiler

Kırşehir'de 4 genç, otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yaptı. Tehlikeli anları telefonla kaydeden gençlerden biri, korktuğunu söyleyen bir arkadaşını, 'Sıkı tut, korkma' diyerek teselli etti.

Kırşehir'de patenli 4 genç, seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bu anları telefon ile saniye saniye kaydeden gençler, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Otomobil sürücülerinin korna çalarak uyarmaya çalıştığı gençler, aldırış etmeden yolculuklarını sürdürdü.

Halk otobüsünün durakta durduğu zaman 'Korkuyorum' diyen bir arkadaşlarına nasihatlar veren gençler, 'Sıkı tut, korkma' diyerek arkadaşlarını teselli etti.