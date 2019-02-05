Tek bacağı ile kayak yapan genç, azmiyle engellilere örnek oluyor

Kayseri'de 10 yıl önce geçirdiği hastalık sonucu sol bacağını kaybeden Harun Mut, hem ampute futbol oynayarak hem de kayak yaprak, azmiyle diğer engelli vatandaşlara örnek oluyor. Harun'un hedefi ise katıldığı yarışları kazanarak milli sporcu olmak.

6 yıldır ampute futbol oynayan Harun Mut, geçen yıl kayak sporuna başladı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yarışlara hazırlanan Harun'un hedefi ise milli sporcu olmak. Diğer engelli vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Mut, "10 yıl önce geçirmiş olduğum hastalık sonucu sol bacağımı kaybettim. 6 yıl önce ampute futbola başladım. Milli sporcumuz Feyyaz ağabey beni buraya getirdi. İlk başta zorlandım ama sonradan öğrendim. Şu anda kendimi geliştirdim. Zorluğu yok, başınızda tecrübeli biri olursa hemen öğrenirsiniz. Diğer engelli kardeşlerimiz de çabuk öğrenebilirler, yeter ki istesinler" diye konuştu.

Engelli sporculara destek vermek için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirten Kayseri Bölge Takım Antrenörü Fevzi Canıpek ise, "Buradaki amacımız bu sporu herkesin yapabileceği, engelli arkadaşlarımızın engeli ne olursa olsun hiç fark etmediğini insanlara göstermek istedik. Sadece iki ayağı olan değil tek ayağı olan da kayabilir. Biz bunu yapıyoruz, şu anda milli takım boyutunda da ciddi çalışmalarımız var. ilgili arkadaşlarımız da bizleri arayarak destek alabilirler. Bu sporu yapmaları için elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.