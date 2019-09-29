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Tek gol yedikleri ligi namağlup tamamladılar

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda yer alan Kayseri Şekerspor, ligi namağlup tamamlarken 36 gol attığı maçlar sonunda kalesinde sadece 1 gol gördü.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda yer alan Kayseri Şekerspor, ligi namağlup tamamlarken 36 gol attığı maçlar sonunda kalesinde sadece 1 gol gördü.


Dün oynanan maçlar ile sona eren U-17 Ligi A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kayseri Şekerspor, mağlubiyet yüzü görmedi. Klasman grubunda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet,1 beraberlik alan Yeşil-Beyazlı takım kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Buna karşılık rakip fileleri tam 36 kez havalandıran güçlü ekip, maç başına ortalama 5.1 gol ortalaması ile oynadı. Bu başarı ile Play-Off hakkı kazanan Kayseri Şekerspor'da tek hedef Kayseri şampiyonu olarak U-17 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek.

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