Tekden Eğitim Kurumları 2. Öğrenci Meclisi Toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen mecliste, Türkiye'nin uzun vadede kalkınma planı, yeni eğitim sistemi, adalet ve sözde ermeni soykırımı gibi konular değerlendirildi. Meclise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden de katıldı.

"Amacımız ortak aklı ön plana çıkarmak" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Burada Türkiye Büyük Millet Meclisinde de görev yapmış bir büyüğünüz olarak bu sıralara çok yakıştığınızı söylemek istiyorum. Siyasi ayrımları ve ayrıcalıkları birbirimize karşı husumet ve kin şeklinde değil tam aksine rekabeti öngören ve yarıştıran bir algı yaratmamız gerekir. Siyaset insanlara hizmet etme vesilesidir. İnsanlara hizmet etmekte bizim olmazsa olmazımız. Muhalefet de olacak iktidar da olacak, farklı düşünceler olmazsa bir anlamı zaten olmaz. Verdiğim talimatlara göre gençlik meclisimizin, kadın meclisimizin, çocuk meclisimizin ve kent meclisimizin olması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız ortak aklı ön plana çıkarmak ve her kesimi önemsemek. Ben sizin yaş grubunuza hitap edemeyebilirim ama sizlerin temsilcisi olan kardeşlerimiz bizleri size ifade ettiği zaman birlikte yürümekten asla çekinmeyiz. Şimdi internet çağındayız, bilgi bilişim ve teknoloji çağındayız diyoruz ama teknolojiyi hakim olarak kullanan bizler olmalıyız. Teknoloji bize hükmetmemeli, biz teknolojiye hükmetmeliyiz. Başkalarının icat ettiklerini değil mümkünse bizim icat ettiklerimizi topluma sunmalıyız. İnşallah geleceğimizin ümidi olarak Türkiye'mize ışık saçarsınız” diye konuştu.

"Bizim geleceğe karşı olan güvenimizi ve ümidimizi arttırıyorsunuz" diye konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, “Bugün bildiğim kadarıyla gündeminizde 4 önemli konu var bunların başında Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma planı, Avrupa ve Türkiye ilişkileri gibi konuları büyük bir sorumlulukla ele almanız gerçekten bizim geleceğe olan güvenimizi ve ümidimizi arttırmaktadır. Lider şahsiyetli gençler yetiştirmek üzere kurulmuş olan Tekden eğitim kurumları öğrencileri olarak bütün bu organizasyonu yapmanız ayrı bir güzel durum. İnşallah bu meclisimizi gelecekte çok daha büyük meclisler oluşturarak bu güzel ülkeye hizmet edersiniz. Çünkü bu milletin sizin gibi insanlara her zaman ihtiyacı var. Bu ülkenin adalet peşinde koşan bütün kurumlara sahip çıkan, sizin gibi gençlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.