Tekden Eğitim Kurumları'ndan LGS'de 4 Türkiye birincisi

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Özel Tekden Eğitim Kurumları'nın 4 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Okulumuz LGS çalışmalarını eksiksiz yaptığı için dershaneye ihtiyaç duymuyoruz” dedi.

2022 - 2023 eğitim yılında özel okullar kategorisinde en iyi okul ödülü aldıklarını söyleyen Kemal Tekden, “2022 -2023 eğitim yılı Kayseri'nin özel okullar kategorisinde en iyi okul ödülünü alan ve Türkiye'nin gözde okulları arasında kabul edilen Tekden Eğitim Kurumlarımızın değerli öğrencilerini tebrik ederim. Eğitim liderlerimize teşekkür ederim. 2023 LGS'de Tekden Eğitim Kurumları 4 Türkiye birincisi çıkararak büyük bir başarıya imza atmıştır. Hiçbir dershaneye gitmeden Türkiye birincisi olan Mehmet Hakan Horoz, Ahmet Furkan Altunay, Can Bulut, Elif Nil Haliloğlu öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Yüzde 1'lik dilimde 18 öğrenci, yüzde 2'lik dilimde 30 öğrenci ve sınavla öğrenci alan okullara girebilecek ise 155 öğrencimiz mevcuttur. Bu sebeple bütün öğrencilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Emeği geçen fedakar eğitim liderlerimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ediyorum. “İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir” anlayışı ile Kayseri'miz bu anlamda çok şanslı görülüyor. Çünkü biz öğrencilerimizin çift kanatlı yetişmesini istiyoruz. Bundan dolayı milli ve manevi değerlerimizi, vatan, millet ve bayrak sevgisini önemseyen, inançlı, güzel ahlak sahibi, akademik, sportif, sanatsal başarıları ve proje çalışmalarında öncü olmayı hedefleyen gençleri yetiştiren Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'yle sizleri buluşturuyoruz” dedi.

Tekden, okul olarak LGS çalışmalarını eksiksiz yaptıkları için dershaneye ihtiyaç duymadıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimizin akademik çalışmalarını bütünüyle planlayan okulumuz, LGS çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yaptığından dolayı, öğrencilerimiz dershaneye ihtiyaç duymamaktadır. Tekden Koleji, akademik başarılarının yanında sosyal ve sportif alanlarda da ortaya koyduğu başarılı ve etkili çalışmalarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlamanın mutluluğunu yaşamaktadır. Tekden Eğitim Kurumları'mızda sınava giren 280 öğrencimizin de ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını biliyoruz. Gayretlerine şahidiz. Sonuçların onlar için de hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren eğitimcilerimizi tebrik ediyor, bizlere güvenen ailelere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.