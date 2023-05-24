Tekden Eğitim Kurumları'ndan Matematik Olimpiyatlarında büyük başarı

Tekden Eğitim Kurumları, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 27. Matematik Olimpiyatlarında 2 altın, 2 gümüş ve 1 altın madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti.

Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 27. Matematik Olimpiyatlarına 520 ortaokul , bin 472 lise öğrencisi başvururken, bu öğrencilerden 220 ortaokul ,403 lise öğrencisi finale kaldı. 06 Mayıs Cumartesi günü yapılan final sınavlarına Tekden Eğitim Kurumları'ndan toplam 34 öğrenci başvuru yaptı. Öğrencilerden 15 ortaokul, 3 lise olmak üzere 18 kişi finale kaldı. Final sınavı sonunda Tekden Eğitim Kurumları öğrencileri 2 altın ,2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Özel Tekden Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Zümra Mert ve Musa Çınar Arslan, Tekden Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden'i ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştılar. Ziyarette öğrencilerine kitap hediye eden Kemal Tekden, öğrencilerin başarılarının devamını diledi. Çocukların, gayretlerini boşa çıkartmadıklarını söyleyen Tekden, “Çocuklarımız bizi mahcup etmiyor ve gurur duyacağımız sonuçlar elde ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan Akdeniz Matematik Olimpiyatları'nda 5 çocuğumuz üstün başarı elde etti. Zeynep Zümra ile Musa gümüş madalya kazandılar. Ayrıca 2 çocuğumuz altın madalya, 1 çocuğumuzda bronz madalya elde ettiler. İnşallah gelecek ayda TÜBİTAK'ın olimpiyatına katılacaklar. Bu çabamızın bir sonucu. Hocalarımızın, eğitimcilerimizin ve ailelerinin verdikleri destek sonucu elde edilmiş büyük bir başarı. Biz çocuklarımızdan daha büyük başarılar bekliyoruz. Bizim gayemiz onların yetenekleriyle en üstün seviyede başarılara ulaşmasıdır. Bu olimpiyatlar bu açıdan çok çok önemliydi. Her alanda yeteneğe önem veriyoruz. Her alanda çocuklarımızın yeteneklerinin gelişmesini değerli buluyoruz. Onun sonucunu almakta bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Ben başta eğitimcilerimize, ailelerine ve sonrada çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Allah onların başarılarını daim eder” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencilerden Zeynep Zümra Mert de, “Tekden'in yaptığı çok büyük bir şey. Çünkü normal şartlarda Kayseri'den olimpiyat öğrencisi bulmak çok zordur. Sadece bizim okulumuzdan vardı. O da Kemal Tekden hocamız sayesinde, oraya gidip, bu başarıyı elde ettiğim için mutluyum” dedi.

Bir diğer madalya kazanan öğrenci Musa Çınar Arslan ise, Kayseri'den dereceye giren Zümra ve ben vardım. Kayseri'deki ilk olimpiyat çalışması ve Tekden Eğitim Kurumları'nında burada çok büyük bir etkisi var. Bende Kemal Tekden Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bende mutluyum” ifadelerini kullandı.