Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden anlamlı ziyaret

sınıf öğrencileri tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette müzik eğitim lideri ve okul korosu, çocuk şarkıları ile tedavi gören çocuklara keyifli anlar yaşattı. Programın devamında pasta kesimi ve hediye takdimi yapıldı. Programın sonunda okul müdürü Göksel Orhan yaptığı konuşmada, tedavi gören çocuklara acil şifalar dileyerek, Tekden Fen ve Anadolu Lisesinin her zaman sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olacağını belirtti.