Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde MSÜ'de üstün başarı

Milli Savunma Üniversitesi Sınavlarında Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri büyük başarıya imza attı.

İlk 100'de 4, ilk binde 16, ilk 5 binde 36, ilk 10 binde 54, ilk 20 binde 83 derece alan öğrencileri Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden ödüllendirdi. Törende konuşan Tekden, "Bu akademik başarı bizim için çok önemliydi. Bu Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavlarına 610 bin kişi katılıyor. Bu başarı YKS öncesi çok önemli bir göstergedir. İnşallah YKS'de de bu başarıyı elde ederiz. Hatta daha büyük başarıları elde ederiz. Biz burada hiçbir zaman bir başarıyı görmezden gelen bir okul değiliz. Bu başarılar bizim için takdir edilmesi gereken başarılar. Burada yöneticilerimizden, eğitimcilerimizden, öğrencilerimize kadar herkesi tebrik ediyorum. Üstün gayretleriyle bu noktaya getirdiler.

Akademik başarıyı önemsiyoruz ama bu bizim için yeterli değil. Dünyada da pek çok gelişmiş ülkede akademik başarının yanında CV'nize sosyal başarılarda girmesi gerekir ki sizi başarılı görsünler. Bizde bunu çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Kemal Tekden, konuşmasının ardından başarının mimarı öğretmenler ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Mükremin Kaya

