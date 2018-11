Tekden İlkokulu'ndan Öğretmenler Günü Sergisi

Kayseri'de Özel Tekden İlkokulu bir alışveriş merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilkokul öğretmenlerinin yaptıkları resimleri sergiledi.

Tekden İlkokulu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği sergiye Tekden Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, İcra Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Orhan ve Kadir Alper, Tekden İlkokul Müdürü Nuri Akar, Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışı yapıldıktan sonra düzenlenen sergi hakkında bilgi veren Tekden Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, sanatın her yaşta ve her an güzel olduğunu ifade etti. Sergi için katkı sunan herkese teşekkür eden Akar, “Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler gününe münasip okulda çalışan öğretmenlerimizin sene başından beri yaptıkları resimleri, yağlı boya tabloları burada sergilemiş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz atölyede çalışırken sınıf öğretmenleri de öğrencilerle birlikte çalışmanın keyfini yaşadılar. Bizde onları onurlandırmak ve bugünde onların çalışmalarına katkı sunmak için burada kendi yaptıkları eserleri sergilemiş bulunmaktayız. Gerçekten bu konu beni çok etkiliyor. Çünkü resim yapmak sadece resim öğretmenlerinin yada öğrencilerinin resim dersinde bu çalışmayı yapmasını doğru bulmuyorum. Sanat her yaşta her an her zaman güzeldir. Ben öğretmenlerin atölyede çalışırken onların aldıkları zevki tattıkları mutluluğu bizzat şahit oldum. Bundan dolayı da sergide eserleri olan ve bu çalışmaya katılan onları tebrik ediyorum” diye konuştu.