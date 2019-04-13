Tekden Koleji öğrencielrinden İngilizce Drama Festivali

Tekden Koleji'nde 9. Geleneksel Drama Festivali düzenlendi. Festival kapsamında öğrenciler İngilizce olarak tiyatro oyunu sergiledi, mini konserler verdi.

Tekden Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalin açılışındak onuşan Okul İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, okul olarak etkinliklere önem verdiklerini belirterek; “Etkinlikler, bir okuldaki öğrencileri olgunlaştıran, hayata hazırlayan en önemli unsurlardır. Bunu, öğrenci yabancı dil ile yapabiliyorsa bu da ayrıca bir önem kazanıyor. İlimiz itibariyle İngilizce'yi yaşanır kılabilmek, kullanılabilir bir İngilizce'yi hayata geçirmek konusu oldukça zor. Çocuk İngilizce'yi nerede kullanacak, nerede hayata geçirecek? Bu önemi sorunun karşısında İngilizce zümremiz, İngilizce'yi daha yaşanılır kılabilmek için bu sahneye koyacakları oyunlarla ders anında ve dışında yaşanır İngilizce'yi etkin kılmak üzere böyle bir programı hazırladılar" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, İngilizce olarak gösterilerini izleyicilerine sundu.