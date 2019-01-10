Tekden Koleji öğrencileri, çocukların yüzünü güldürdü

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara konser vererek, yüzlerini güldürdü.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Burada konser veren öğrenciler, tedavi gören çocukların yüzlerini güldürdü. Etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıflardan sorumlu Müdür Yardımcısı Derya Kum, “Okulumuzda sınıf bazında etkinlikler yapıyoruz. Her sınıfın kendisine ait sosyal sorumluluk projeleri var. Bu projeler kapsamında bugünde Erciyes Üniversitesinde çocuk hastanesinde bir etkinlik düzenliyoruz. Burada tedavi gören çocuklarımıza mini bir konser verdik ve pasta ikram ettik. Hiçbir yerde hiçbir şekilde çocukları yalnız bırakmak istemiyoruz. Elimizdeki imkanlarla öğrencilerimizin de katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Bu projelerimiz kapsamında etkinliklerimizi daha sonraki günlerde de yapacağız. Öğrencilerimizin kendi bireysel hayatlarının dışında başka dünyalarında var olduğunu tanımalarını ve bilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.