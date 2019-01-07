Tekden Koleji öğrencileri gazileri ağırladı

Tekden Koleji Ortaokulunda, ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü' etkinlikleri kapsamında Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ile yönetim kurulu üyelerini katıldığı söyleşi programı düzenlendi. Öğrenciler söyleşinin ardından Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

Tekden Koleji Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Keleş, Ahmet Mucur ve Zümrüt Demir katıldı.

Söyleşi programında konuşan Başkan Yılmaz Üçkan, öğrencilere şehitlik ve gazilik kavramlarına dair şu bilgileri verdi:

“Şehitlik insanoğlunun arzuladığı ama Allah'ın insana verdiği bir armağan. Herkes istiyor ama herkes ona ulaşamıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk onu seçiyor. Rabbim şehitlerimize bu makamı nasip ettiği zaman aslında onların ne kadar şanslı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gazilik de yine aynı uğurda şehitliği arzulayan ama o arzusuna kavuşamayan, vücudunun bir parçası verilmiş vatan için vermiş kişidir. Normalde insan ölmekten kaçar ama şehitler ve gazilere ölüm tatlı gelir. Bunun karşılığı da, varlığımız vatanımızdır.”

Vatan sevgisinin işini iyi yapmaktan geçtiğini dile getiren Üçkan, öğrencilere derslerine iyi çalıştıkları takdirde vatani görevlerini yapmış olacaklarını söyledi. Üçkan, “Bizler terörle mücadelede ederken bir taraftan da düşmanlarımızla ilim ve bilimle mücadele etmemiz gerekir. Artık, o silahları üretecek beyinlere ihtiyacımız var. Artık, teknoloji çağındayız, teknolojiyle mücadele ediyoruz. Yani, ben dağa çıkıp bu vatan ecdadıma borcumu öderken elim silah tutuyordu. Ama siz, öyle silah üretin ki ben artık, bilgisayarın başında otururken, canımı vermeden, kolumu, bacağımı vermeden düşmanları imha edebileyim. İşte burada görev size düşüyor. Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu” diye konuştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Göksel Orhan ise 2008'den bu yana düzenledikleri ‘Vatan Sevgisi Yürüyüşü' programının üçüncü ayağında gerçekleştirdikleri söyleşi programıyla, öğrencilerle gazileri bir araya getirdiklerini ifade etti. Etkinliğin ilk ayağında, 1914 yılında Ruslar'ın Osmanlı'ya savaş ilan etmesi üzerine Van'da cepheye katılan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen 120 çocuğun şehit olmasını konu edinen 120 filmini izlediklerini, ardından '120 Çocuğa Mektup' Yarışmasını düzenlediklerini kaydeden Orhan, Çarşamba günü düzenlenecek Erciyes Yürüyüşü ile 2019 etkinliğinin sona ereceğini belirtti. Etkinliğin, öğrencilerin vatan sevgisini anlamaları bakımından etkili olduğunu dile getiren Orhan, “Bilhassa Erciyes Dağında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrenciler soğuğu bizzat hissettiği için o dönemde 120 çocuğun çektikleri acıları farkediyorlar. Ayrıca, vatan için yapılması gereken her ne varsa onu yüreklerine kadar hissettiklerini görüyoruz. Yazdıkları mektuplarda da bunlar daha çok fark ediliyor” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler söyleşiden sonra Kartal Şehitliğini ziyaret etti.