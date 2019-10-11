Tekden Koleji öğrencileri gökyüzünü inceledi

Özel Tekden Koleji öğrencileri, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü'nün destekleriyle teleskopla gökyüzünü inceledi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Koleji 7. Sınıflar Koordinatörü Naci Bayat, öğrencilerin müfredat programında gördüğü konuların kazanımlarını etkinlik sayesinde daha da pekiştireceğini ifade ederek; “Bugün 7. Sınıf öğrencilerine 4-10 Ekim arasındaki Uzay Haftasına farkındalık yapmak istedik. Bugün çocuklar önce sunum sonra gözlem yaparak uzay hakkında gerekli bilgilerle donatılmış olacaklar. Bu etkinliğin adına ‘Yıldızlı Geceler' adını veriyoruz. Çocuklarımız uzay hakkında müfredat programında görmüş olduğu konuların kazanımları burada pekiştirmiş olacaklar. Okulda olmaktan v böyle bir etkinliğin içinde olmaktan öğrencilerimiz çok mutlu. En çok merak ettikleri konular uzay. Sağ olsunlar Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü bize bu konuda destek verdi. Desteklerini esirgemeyen Erciyes Üniversitesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler, verilen seminerin ardından teleskoplarla gökyüzünü inceleyerek gördükleri hakkında bilgiler aldı.