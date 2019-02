Tekden Koleji öğrencilerinden atalarına büyük vefa

Tekden Koleji öğrencileri, vatan sevgisi yürüyüşünde milli mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda donarak hayatını kaybeden çocukların kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tekden Koleji öğrencileri, şiirler okudu ve milli mücadele yıllarını anlatan gösteri düzenledi.

Burada bir konuşma yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, tarihten ilham alarak geleceğe yürümek zorunda olduklarını söyleyerek, “Tekden Koleji olarak 11 yıldır yaptığımız bu etkinlikle aslında biz mükemmel bir eğitim faaliyeti yapıyoruz. Bu etkinlik, çocuklarımızın belki de ilerde asla unutmayacakları bir etkinliktir. Tarih yaşanarak ve hissedilerek öğrenilir ve öğretilir. Sizler geleceğin büyük adamları olacaksınız. Biz bunu şimdiden görüyoruz ve sizin için ne yapmamız gerekirse her türlü fedakarlığı yapmak için gayret gösteriyoruz. Tarihten ilham alarak geleceğe yürümek zorundayız. Toplumlar ağaçlara benzer, kökleri olmazsa kurur. Köküne sahi çıkılmazsa geleceği, yaprakları ve dalları olmaz. Meyve vermez. Bu bakımdan bizlerde köklerimize ve tarihimize sahip çıkıp o vefa duygusuyla bu ülke için kendilerini feda etmiş insanları her an hatırlamak, ona göre yaşamak ve geleceğe adım atmak zorundayız. Bugünün de manası budur. O 120 çocuk sizlerin yaşlarında feda ettiler. Sizlerde onlara layık çıkarak, onları hissederek, onlar gibi yaşayarak, geleceğe çok çalışarak ülkemize ve değerlerimize hizmet etmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, yürüyüşe geçerek Milli Mücadele yıllarında Van'da cepheye mühimmat taşıyan ve dönüş yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı donarak hayatını kaybeden Vanlı çocukların kahramanlık öyküsünü canlandırdı.

Ne olmuştu?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus birliklerine karşı Hoy Cephesi'nde savaşan sınır birliğinin cephanesinin tükendiği bilgisinin Van'a ulaşmasının ardından cephaneyi taşıyacak yetişkin bulunamayınca görev, yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklara düşer. Okullarda öğrenim gören 120 çocuk, toplanarak kendilerine teslim edilen cephaneyi 100 kilometre uzaklıktaki Kafkas cephesinin, Hoy sınırına doğru yola koyulur. Kış mevsiminde, sırtlarındaki malzemelerle karlı dağları aşarak birliğe ulaşan çocuklar, cephaneyi teslim ettikten sonra döner. Cephaneyi sınıra taşırken büyük mücadele veren çocuklardan 94'ü dönüş yolunda, Özalp-Van karayolundaki Mamedik Geçidi'nde soğuğa yenik düşerek şehit olur.