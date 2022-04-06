Tekden Koleji'ne 80 madalya

'Lider şahsiyetler yetiştirme' gayesinde olan Tekden Eğitim Kurumları, akademik başarılarını yetenek alanındaki başarılarla taçlandırmaya devam ediyor.

Tekden Koleji öğrencileri, eğitimdeki başarılarının yanı sıra sporda da elde ettikleri başarılar ile göğüs kabartıyor. Girdikleri spor yarışmalarında derece elde eden öğrenciler de, okul yönetimin tarafından ödüllendirildi. Başarılı öğrencilerin ödüllerini veren Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, başarılarının devam diledi. Tekden'li öğrencilerin aldıkları dereceler şu şekilde:

"Küçük Kızlar Futsal Takımı Kayseri il birinciliği, Küçük Erkekler Futsal Takımı Kayseri il birinciliği, Küçük Erkekler Yüzme Takımı Kayseri il birinciliği, Akıl Oyunları Kayseri il birinciliği, Karate Bölge Yarışması'nda üçüncülük ve Türkiye finallerine katılım, Satranç 12 yaş ve 12 yaş altında Kayseri il birinciliği, Yüzme Modern de ferdi dereceler, Kırıkkale Bölge yüzme yarışmasında birincilik ve Küçük Kızlar Yüzme takımı Kayseri İl üçüncülüğü."