KAYSERİ (İHA) – Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde doğru Türkçe'nin kullanımının yaygınlaştırılması, savunma sanayi, eğitim, adalet, aile ve sosyal politikaların ele alındığı Tekden Öğrenci Meclisi toplandı.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Bir Meclis Simülasyonu şeklinde oluşturdukları 'Tekden Öğrenci Meclisi' bir iktidar, bir muhalefet olmak üzere 4 parti 120 milletvekili, bakanlar kurulu, meclis başkanı ve cumhurbaşkanından oluşmaktadır. Meclis bugünkü oturumlarında; 'Doğru Türkçe Kullanımının Önemi', 'Savunma Sanayi', 'Aile ve Sosyal Politikalar', 'Adalet' konularını görüştü. Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar konuşmasında; ”Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bu çalışmalarınızı görünce ülkem adına milletim adına çok mutlu oldum. Gençlerimiz yaşadığımız sorunlara el attığında geleceğimiz daha parlak ve gelişmiş olcak. Bu umudu sizler daha çok güçlendiridiniz. Tekden Öğrenci Meclisin bugünkü oturumlarında çok önemli konular ele alınacak. Vatanımıza,milletimize ve bütün insanlığa iyilikler getirmesini diliyorum” dedi. Tekden Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ibrahim Orhan ise; tertemiz vicdani duygularla vatan ve milletin geleceği adına faydalı ve gür bir ses olabilmek için yapılan bu çalışmadan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Orhan; "Yarın şimdidir. Anımız ve geleceğimiz için geçmişin cesaretini yaşayan siz değerli genç arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şükürler olsun ki varsınız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ilk açılan meclisin dualarla açıldığını belirten Tekden Öğrenci Meclisi Meclis başkanının isteği üzerine İbrahim Orhan'ın Kuranı Kerim tilaveti ve duasıyla Meclis oturumu başladı. Açılışın ardından parti başkanı öğrenciler kürsüye gelerek konuşma yaptı. Program ile ilgili konuşan Organizasyon Ekibi Öğrencilerden Efe Rıfat Güpgüpoğlu; “Tekden öğrencileri olarak Türkiye'de lise düzeyinde daha önce yapılmamış bir işi yapmaya çalışıyoruz. Umarım en iyi şekilde bunu yapabiliriz” diye konuştu.

Ekipte bulunan bir diğer öğrenci Alara Attar ise; “Bir meclis simülasyonu ile vatanımızın, milletimizin geleceğine dair neler yapabiliriz düşüncesi içerisinde siyasi bir amaç olmadan tamamen temiz, vicdani duygularla yola çıkılmış bir çalışmadır. Oluşturulan bu meclisin bugünkü oturumunda doğru Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması, savunma sanayi, eğitim, adalet, aile ve sosyal politikalar tanımları ele alınmıştır” ifadelerini kullandı.