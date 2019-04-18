Tekden öğrencileri eserlerini sergiledi

Bir alışveriş merkezinde açılışı yapılan sergide konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, sergide emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkürlerini iletti. Açılışın ardından misafirler sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgiler aldı. Sergi hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Göksel Orhan; "ÖZEL Tekden Ortaokulu olarak 1 yıl boyunca öğrencilerimizin sergilediği el emeği, göz nuru eserleri Kayseri halkımızla paylaşıyoruz. Akademik çalışmalarının yanında öğrencilerimizin kendi bireysel yeteneklerini ve becerilerini geliştirme noktasında görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimizin kendilerinin tasarladıkları eserleri burada sergiliyoruz. Bu yıl farklı olarak hem çinicilik noktasında da kendilerini geliştirmeleri için tabak üzerinde kendi eserlerini ortaya koymaları ve geleneksel sanatlarımıza yönelmeleri noktasında öğr5encilerimizi teşvik ettik. Eğitim liderleri ve öğrencilerimi bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Sergi 2 gün boyunca açık kalacak ve sergi boyunca Özel Tekden Eğitim Kurumları öğrencilerinin çeşitli gösteriler sunacak.