Tekden öğrencileri güzel konuşmak için yarıştı

Tekden Koleji'nde 6. sınıflar Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması düzenlendi.

Okulda düzenlenen yarışmada kürsüye çıkan öğrenciler, konuşmalarıyla juri ve dinleyenlerden tam puan almak için birbirleriyle yarıştı. Yarışmanın sonunda jurinin puanlamasıyla dereceye giren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim eden Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, güzel ve etkili konuşmanın önemine değinerek; "Okullarımızın açılmasından bu yana güzel konuşmaya önem verdik. Çünkü güzel konuşma toplumda etkin insanlar olabilmeniz için çok önemli bir altyapı. Hepiniz, elinize mikrofon alıp konuşabilirsiniz. Biz bunu istiyoruz, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Toplumda eğer etkili insanlar olmak istiyorsanız duyduklarınızı hemen söylemeyin. Düşünün, akıllıysa söyleyin ama samimi olsun. O zaman insanların karşısında o kadar etkili olursunuz ki, sizi hep el üstünde tutarlar. Bu tür yarışmaları çok önemsiyorum. Buradan mezun olduktan sonra üniversiteye gittiğiniz zaman farkı fark edeceksiniz. Birçok konuşmayı bilmeyen insanlar karşısında sizler kendinizi rahatlıkla ifade edeceksiniz. Takdir edilen insanlar olacaksınız, bizim arzumuz da bu. Eğitim bunun içindir, sadece sizlere bilgi yüklemek için değil" ifadelerini kullandı.

Yarışma programında ayrıca öğrenciler tarafından müzik dinletisi de katılımcılara sunuldu.