İhlas Haber Ajansı

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Tekden'de ders zili çaldı

Açıldığı günden bugüne kadar eğitimde değişim ve gelişime katkı sağlayan Tekden Koleji, 2022-2023 eğitim yılına muhteşem bir giriş yaptı.


Açılış konuşmasını Okul Müdürü Aydın Kızılkaya'nın yaptığı törende, Genel Müdür Nuri Özkan, ailelere kendilerini tercih ettikleri için teşekkür ederek “Bu güveni ve inancı boşa çıkarmamak için sizleri Türkiye'nin en güçlü, en donanımlı eğitimcileriyle buluşturduk” dedi.


Yapılan konuşmalardan sonra “Bed-i Besmele” töreni gerçekleştirildi. Ana sınıfları birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları etkinlikler, veliler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Programın sonunda “Benim Okulum” şarkısı öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla okundu.

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