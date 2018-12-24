haftasında Yozgat'ta oynadığı maçta Sorgun Engelliler Spor Kulübünü 59-47 mağlup etti.

Hafta sonu Yozgat Merkez Kayalap Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini 12 sayı farkla yenen Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı yoluna namağlup devam ediyor. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini iyi bir oyun ile mağlup eden Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı 5'de 5 yaptı. Sezona fırtına gibi başlayan ve geride kalan 6.hafta sonunda oynadığı basketbol ve sergilediği performans ile dikkat çeken Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı adım adım ilerliyor.

Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı As Başkanı Levent Özocak yaptığı açıklamada, “ Takımımızın bu sene ki performansı gerçekten üst düzeyde. Henüz mağlubiyet görmeyen takımımız bu haftayı da kayıpsız kapattı. Yönetimi, sporcuları ve teknik ekibi ile hep beraber güzel şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki Kocaeli maçını da alarak ilk yarıyı namağlup bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.