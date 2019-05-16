Tekerlekli Sandalye Basketbolu'nun geleceği İstanbul'da masaya yatırıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu gelecek sezon Tekerlekli sandalye basketbol planlaması için bölgesel ve üçüncü lig kulüp yöneticilerini İstanbul'da topladı.

Toplantıya Kayseri'nin branşında tek temsilcisi Melikgazi Belediyesi BESK başkanı Faruk Şahin'de katıldı. Tekerlekli sandalye basketbolunun sorunlarının ve geleceğinin görüşüldüğü toplantı İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinden katılan yöneticilerin özelde kulüp başkanlarının üzerinde durduğu konu ülkemizde her geçen gün daha fazla gündem oluşturan ilgisini arttıran Tekerlekli sandalye basketbol takımlarının kulüp bazında yerel desteklerinin artırılması genelde federasyon bazında politikalar ve yasalarla güçlendirilmesi oldu. Başkan Şahin, toplantının son derece faydalı olduğu ve gelecek adına umut vaat ettiğini dile getirdi. Şahin, ''Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı sayın Arif Uztürk ile bizzat görüşmemizde Kayseri'nin özellikle takım sporlarında önemli bir şehir olduğunun altını çizdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi. Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyacağız'' dedi.