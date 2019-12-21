Teknoloji lisesi ?rnek olacak

Melikgazi Belediyesi'nin referans projeleri aras?nda yer alan ve yak?nda yap?m? tamamlanacak olan Teknoloji Lisesi, T?rkiye'nin en g?zde liselerinden bir tanesi olacak.

Melikgazi i?in ?rnek olacak bir?ok proje haz?rlayan Melikgazi Belediye Ba?kan? Dr. Mustafa Palanc?o?lu, Kayseri'de hayata ge?irece?i Teknoloji Lisesi'nin Kayseri ba?ta olmak ?zere bilime ve e?itime kazand?r?laca??n? buradan Kayseri'nin sanayisine y?n verecek ??rencilerin mezun olaca??n? s?yledi.

E?itime ve ??retime her t?rl? deste?in verildi?ini ve gen?ler i?in bir?ok projeyi hayata ge?ireceklerini hat?rlatan Ba?kan Dr. Mustafa Palanc?o?lu, ?Melikgazi Teknoloji Lisemiz Y?ld?r?m Beyaz?t Mahallesi Hulusi Akar Bulvar? ?zerinde 14 bin 800 metrekare kapal? alan? bulunan bodrum, zemin ve 3 katl? binadan olu?uyor. 32 derslikli ve kimya, fizik, biyoloji s?n?flar? ile bilgisayar laboratuvarlar? ve at?lyeleri bulunan bir e?itim merkezi olacak. Okulun binas? bitti. Bu lisemiz T?rkiye'nin en g?zde liselerinden bir tanesi olacak. ?ddial?y?z. ?ok ??rencinin ba?vuraca?? bir lise olacak. Meslekle alakal? deneyimlerini bu okulda kazanacaklar. Buradan mezun olacak ??rencilerimiz Kayseri'nin de T?rkiye'nin de sanayisine y?n verecek ??rencilerimiz olacak. Kayseri Sanayi ile ticaret odas?, organize sanayi m?d?rl?kleri, ?niversitelerin ve Teknopark'?n destekledi?i bu lise sonras? in?allah i? garantili olarak ??rencilerin istihdam? sa?lanacak. ?n?allah okulumuzu tamamlad?ktan sonra bir ilk ve referans olarak Kayseri'de a??l???n? yapaca??z" dedi.