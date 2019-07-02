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Teknolojiye yenilen meslek nalbantlık

Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte nalbantlık mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Kayseri'nin Develi ilçesinde atların yoğun olarak kullanıldığı mahallelerde nalbantlık mesleğini sürdüren Hilmi Tuncer, "Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Dedemden ve babamdan öğrendiğim tekniklerle mahalleleri gezerek nal takılması gereken atlara nallarını takıyorum" dedi.


Gençlerin daha fazla para kazanmak için başka mesleklere yöneldiğini ifade eden Tuncer, "Eskiden ulaşım aracı olarak atlar kullanılırdı. Teknolojinin de gelişmesi ile ulaşım araçları değişti. Artık hemen hemen herkesin altında bir araba var. Bu nedenle bizim mesleğimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu.

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