Teknopark'ın Yapay Zeka Tabanlı Hukuk Asistanı Adalet Hanım Projesi Yatırım Alma Başarısı Gösterdi

Etkinlik kapsamında, teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimciler, Erciyes Teknopark firmaları ve teknoloji odaklı, ticari değer taşıyan projelerine yatırımcı bulabilmek için sunum yaptılar. Technology Showcase/Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği kapsamında dikkat çeken girişimlerden Yapay Zeka Tabanlı Hukuk Asistanı Adalet Hanım projesi yatırım alma başarısını gerçekleştirdi.

Yapay Zeka Tabanlı Hukuk Asistanı projesinin mimarlarından girişimci Avukat Mehtap Karakoyun çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

”Dijital dönüşüm sürecinde hukuk sektörü büyük problemler yaşamaktadır. Her yıl binlerce dava açılmaktadır ve yüz binlerce evrak yığını oluşmaktadır. Yığılı milyonlarca dokümanın arasında araştırma yapan hukukçular çok fazla zaman kaybetmekte ve istedikleri dokümana ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu durum birçok dava süresinin uzamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hukuk sektörü günümüzde hızla yayılan yeni teknolojilere adapte olmak zorundadır. Adalet Hanım Projesi Bulut Tabanlı Bir Hukuk Platformudur. Geliştirdiğimiz Adalet Hanım projesi, hukuk araştırmalarına yardımcı olmak için, hem dava üzerinde çalışan kişinin zamanından tasarruf sağlayan hem de davayla ilgili bir hukukçunun daha fazla bilgiye hızla erişmesine olanak sağlayan bir hukuk platformudur. Vakaları analiz eden, anlayan, yorumlayan ve sonuç üreten platformumuzun Türkiye'de örneği bulunmamaktadır. Hukukçular Adalet Hanım ile milyonlarca içtihata ve yüz binlerce mevzuata, bulut tabanlı teknolojimiz sayesinde istedikleri yer ve zamanda akıllı cihazları ile ulaşabilirler. Ayrıca internet üzerinde arama yapma özelliğimiz sayesinde içtihat ve mevzuat dahil sınırsız veriye platformumuz üzerinden erişebilirler. Bütün veri setimiz yapay zeka algoritmaları ile desteklendiği için en doğru bilgiye en hızlı şekilde erişilmesi Adalet Hanım ile mümkün. Geliştirdiğimiz yapay zeka, kişiye özgü bir hukuk asistanı haline gelerek kullanıcının kendi dosyaları ile ilgili doğru sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Platformumuzda hukukçular davaları ile ilgili içtihat ve mevzuat araştırmalarını kelimeler, cümleler, paragraflar ve dokümanlar ile yapabilir. Kullanıcının yazdığı kelime ya da yüklediği doküman Türkçe doğal dil işleme (NLP) algoritmalarımız ile anlamsal olarak analiz edilir ve kullanıcının davasına en uygun sonuçlar sunulur. Kullanıcı kendisine gelen dilekçe veya sözleşmeyi platforma yüklediğinde ilgili mevzuat ve içtihat sonuçlarına ulaşır. Ulaştığı bu sonuçlar üzerinden seçtiği içtihat ve mevzuatlar ile benzer kararlar kullanıcıya gösterilir. Kullanıcılara platformumuz üzerinde dilekçe, sözleşme ve metinleri düzenleme imkanı sunuyoruz. Bu dilekçe ve sözleşmeler sistem üzerinde düzenlenirken önemli noktalar otomatik olarak tespit edilip ilgili içtihat ve mevzuat maddeleri eklenir. Metin üzerinde çalışmasını tamamlayan kullanıcı bu metinleri anında UDF formatına çevirebilir ve direkt olarak UYAP sistemine yükleyebilir. Erciyes Teknopark Technology Showcase etkinliğinde aldığımız önemli yatırımla projemizi hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda önemli bir kullanıcı kitlesi olacak olan yapay zeka tabanlı hukuk asistanı projemizde nihai hedeflerimizden biri yurtdışında da farklı dillerde aynı hizmeti sunabilmektir.”