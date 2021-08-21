'Telafide ben de varım' dediler kitap yazdılar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Telafide Ben de Varım' projesi ve sürecini en verimli şekilde desteklemek amacıyla 3 gönüllü öğretmen ve 18 çocuk yazar bir araya gelerek kitap yazdı.

Kayseri'de matematik öğretmeni Selçuk Tütak, İzmir'de sınıf öğretmenliği yapan Kübra Aslan ve Mehmet Uyaroğlu; ülke genelinde değişik il ve ilçelerde öğrenim gören 18 ilkokul öğrencisini bir araya getirerek ‘Küçük Yazarların Büyük Hikâyeleri' adında bir kitap yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesinin ardından kolları sıvayan 3 gönüllü öğretmen önce Türkiye genelinde yazma becerilerini geliştirmek ve bir esere sahip olmak isteyen öğrencileri tespit etti. Öğretmenler; ailelerinin de desteklerini alarak süreci planlayarak, öğrencileri kitap yazma konusunda bilgilendirerek yazma becerileri kursunu tamamladı. Üç ay devam eden sürecin ardından kitap çıktı.

Kitap çıktıktan sonra çocuk yazarlar önce sınıf öğretmenlerine, okul müdürlerine ve birçok bürokrata kitaplarını imzalayıp takdim etti. Öğrenciler; aldıkları olumlu geri dönüşler onları teşvik ederek ikinci kitaplarını da yazmaya başladı. Proje koordinatörleri, yazar çocukların ileride ünlü birer yazar olmaları ve ülkemizin adını her yerde duyurmalarının önünü açmak için sosyal medyada söyleşilere başlanacağını, merkezi yerlerde imza günü etkinliklerinin yapılacağını da duyurdu. Yazar öğrenciler;

Fatma Ecrin Bölükbaşı, Rize Doğuş Çay İlkokulu

İpek Erkul, Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu

Beren Alya Demircan, Samsun Arıburnu İlkokulu

Meva Ferda Gürsoy, İzmir Aydınoğlu Mehmet Bey İlkokulu

Melis Gül, Mersin Muhittin Develi İlkokulu

Kayra Berk Kaya, İstanbul Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu

Ece Kocayanak, Nevşehir Altınyıldız İlkokulu

Duru Uygun, Sakarya Bil Koleji

Yiğit Çınar Aşut, Girne 23 Nisan İlkokulu

Sudem Korkmaz, Isparta Bahçeşehir Koleji

Oktay Çınar Vural, Mersin Dr. Hakan Kundak İlkokulu

Eda Beyaz, Konya Seydişehir Merkez İlköğretim Okulu

Ege Kayra Keskin, Hatay Mühendis Suphi Güzey İlkokulu

İpek Keskin, Osmaniye 100. Yıl Şehit Bekir Çavuş İlköğretim Okulu

Eda Nur Yakışır, İzmir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

Ada Topaloğlu, Ankara TED Koleji

Egemen Yiğit Ödemiş, Uşak Gül İlköğretim Okulu

Elif Manav, Tekirdağ Tepe İlkokulu