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Telefon dükkanına operasyon: 3 bin 100 adet kaçak cep telefon aksesuarı ve yedek parçası ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin bir telefon dükkanına düzenlediği operasyonda, 3 bin 100 adet kaçak cep telefon aksesuarı ve yedek parçaları ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin bir telefon dükkanına düzenlediği operasyonda, 3 bin 100 adet kaçak cep telefon aksesuarı ve yedek parçaları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon aksesuarları kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında bir telefon dükkanına operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 100 adet kaçak cep telefon aksesuarları ve yedek parçaları ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan M.E.'de emniyete götürüldü.

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