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Televizyonları aldıkları gibi kaçtılar

Kayseri’de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de marketlerden televizyon ve gıda maddesi çalan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken, zanlıların televizyonları çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesinde ve Osman Kavuncu Mahallesinde 3 marketten televizyon ve gıda maddesi hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında marketlerde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları kısa sürede yakaladı. Zanlılar, haklarındaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Zanlıların girdikleri marketlerde, görevlilerin dalgınlığından faydalanarak sıfır televizyonları kucaklayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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