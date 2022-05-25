Teltik, başarılı Tekden öğrencilerini kabul etti

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri şampiyonu olan ve Malatya'da düzenlenen grup müsabakalarında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Tekden Koleji küçük erkekler yüzme takımını ve Akıl Oyunları Türkiye birincisi öğrenciyi makamında kabul etti.

Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan, Okul Müdürü Naci Bayat ve beden eğitimi zümresi ile görüşen Teltik, öğrencilere finallerde başarılar diledi.