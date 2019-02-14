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TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Yönetimi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti

Ziyarete TEMA İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Dağlı ile Talas, Melikgazi, Kocasinan, Bünyan TEMA İlçe Sorumluları ve Mehmet Alçı İlkokulu Minik TEMA öğrencileri katıldı.


Ziyaret sırasında İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Vali Şehmus Günaydın'a TEMA Vakfı olarak hem ülke genelinde hem de Kayseri'de erozyonla mücadele, ağaçlandırma, eğitim, savunuculuk ve doğal varlıkları koruma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca yerelde yürütülen Kuş Evi Projesi'nin detaylarını anlatarak bu projenin ülke genelinde TEMA Eğitim Projesi kapsamındaki ilgili okullarda da yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getirdi. İlçe gönüllü sorumluları ve minikler de Vali Şehmus Günaydın'dan kısa mesafede ulaşım sağlanacak geniş bir ağaçlandırma sahasının kendilerine tahsis edilmesi için destek talebinde bulundular.


Ziyaretin sonunda İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a TEMA Vakfı rozeti, TEMA şapkası, TEMA önlüğü ve TEMA kuş evi hediye etti. Vali Günaydın ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek ağaçlandırma sahası taleplerine destek olacağını ifade etti.

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