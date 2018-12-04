TEMA Vakfı Saha Koordinasyon Toplantısı

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Saha Koordinasyon Toplantısı “Toprağı Koru-İklimi Koru” temasıyla 3 Aralık Pazartesi günü Melikgazi Şehit Ayşegül Pürnek Anaokulu'nda gerçekleşti.

Toplantıya il genelinde TEMA Eğitim Programına dahil 70 okuldan gelen 84 öğretmen, il temsilcisi ve yardımcısı, ilçe gönüllü sorumlusu ve yardımcısı, Genç TEMA başkanlarından oluşan yüzün üzerinde katılımcı oldu. Toplantı TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Kayseri Üniversitesi öğretim görevlisi Abdulkadir Dağlı'nın açılış konuşması ile başladı. Dağlı konuşmasında, 2018 faaliyet yılında hayata geçirilen ağaçlandırma projeleri, saha ve gönüllülük çalışmaları, savunuculuk çalışmaları ve eğitim programları hakkında bilgi verdi. TEMA Vakfı'nın 750 bini aşan gönüllü desteğiyle büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Dağlı, tüm gönüllülere teşekkür ederek, Temsilciliğin 2018-2019 yılına ait hedeflerini anlattı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Şemun Akman da toplantıda yaptığı konuşmada Milli Eğitim olarak TEMA Vakfı'nın Kayseri'deki çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Talas, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Tomarza ve Bünyan ilçe sorumluları ve Genç TEMA başkanlarının da hazır bulunduğu toplantı TEMA Eğitim Materyallerinin dağıtımıyla son buldu.