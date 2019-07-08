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TEMA'dan Tomarza'ya 250 fidan

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kayseri Şubesi tarafından Tomarza ilçesinin Gülveren mahallesinde 250 adet fidan dikildi.


TEMA tarafından sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Tomarza'nın Gülveren mahallesinde de fidanlar toprakla buluştu. 250 adet fidanın toprakla buluştuğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. TEMA Vakfı Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri TEMA gönüllüleri olarak Tomarza Gülveren'de 250 adet fidanı toprakla buluşturduk. Etkinlikte büyük emeği olan Yavuz Sezer Oğuzhan, Gülveren muhtarı Mustafa Keçeci ve fidanların toprakla buluşmasına destek olan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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