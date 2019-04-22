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Tematik gençlik kampları devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen Tematik Gençlik Kampları devam ediyor.


Gençlerin belirlenmiş olan temalarda bilgi sahibi olması ve alanında başarılı akademisyen ve işadamları ile bir araya gelmesi amacıyla hayata geçirilen proje, gençlerin geleceğe dair olan hayallerine ve ufuklarına katkı sağlamayı, sonraki hayatlarında birçok şeyi başarabilecekleri inancına sahip olmalarını amaçlıyor. Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde, İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Yurtlarında kalan 70 genç kamptaki serbest zamanlarını badminton, kayak, kızak, okçuluk, dart istasyonlarında spor aktiviteleriyle değerlendiriyor.

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