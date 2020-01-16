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‘Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumda dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapılarak, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumda dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapılarak, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.


Bu çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilme imkânına sahip din görevlilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.


Bu kapsamda ise İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) bürosu tarafından İl Müftülüğü konferans salonunda 07 Ocak - 04 Şubat 2020 tarihleri arasında Melikgazi İlçe Müftülüğü'ne bağlı kadrolu, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, 4/B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri ile Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik ‘Temel Aile Bilinci Eğitimi' seminerleri düzenleniyor.


2019 Yılı Aralık ayı içerisin de Kocasinan İlçe Müftülüğü personeline yönelik ‘Temel Aile Bilinci Eğitimi' semineri düzenlenmişti. İl Müftülüğü tarafından 24 Aralık 2019 - 06 Şubat 2020 tarihleri arasında 16 İlçe Müftülüğü'nde görev yapan bütün personele ‘Temel Aile Bilinci Eğitimi' semineri düzenlenmesi planlanmaktadır.

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