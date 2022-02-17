İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Temur son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.


MHP eski İl Başkanı Zeynel Temur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Temur'un cenaze namazı, Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Temur'un cenazesi, İldem Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Temur'un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.