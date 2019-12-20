İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

2019-2020 Tenis İl Temsilciği faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tenis İl Birinciliği başladı.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Tenis İl Birinciliği müsabakalarına 48 okuldan 150'yi aşkın sporcu katılıyor.


Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalar sonunda dereceye girecek takımlar ilimizi Bölge Şampiyonalarında temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.