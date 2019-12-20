Tenis Heyecanı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Tenis İl Birinciliği müsabakalarına 48 okuldan 150'yi aşkın sporcu katılıyor.

Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacak olan müsabakalar sonunda dereceye girecek takımlar ilimizi Bölge Şampiyonalarında temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.