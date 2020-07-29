Terminal'de ‘Bayram' sessiz geçiyor

Kayseri Şehir Terminali'nde bayram öncesinde beklenilen yoğunluğa ulaşılmadı. Terminal işletmecisi Şevket Ören, “Beklediğimiz talebin yüzde 30'u bile yok” dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri Şehir Terminali'nde sessizlik hakim. Geçen yıllara göre talebin olmadığı terminalde, işletmecilerde şaşkın. Terminal işletmecisi Şevket Ören, “Şevket Ören, “Şuan beklediğimiz talebin yüzde 30'u bile yok. Pandemiden dolayı zor bir süreç geçiriyoruz. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de bizim ulaşım sektörü. Şuanda bilet yetiştirmeden bilet satmamız lazımken, ilave ek seferler düzenlememiz gerekirken normal seferlerimiz bile yüzde 30-40 doluluk oranına bile yetişmedi. Geçen sene göre yüzde 60 eksideyiz. Çünkü vatandaşlar bir yere gidip gelmeye korkuyor. Bayram heyecanı bile yok” ifadelerini kullandı.