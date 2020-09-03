İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Termometreler 35 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı

Kayseri’de artan sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı.

Kayseri'de artan sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı.


Kayseri'de termometreler 35 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının arttığı kentte, vatandaşlarda sıcaklıktan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı. Kayserili vatandaşlar da sıcak havaların bastırdığını söyleyerek, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğini söyledi.


Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da vatandaşlara sıcak hava uyarısında bulunularak şu bilgiler verildi:


"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.