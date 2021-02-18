Termometreler eksi 11'i gördü, Kayseri buz tuttu

Sabah saatlerinde termometrelerin eksi 11'i gösterdiği Kayseri'de, arabaların camları ve kaldırımlar buz tuttu.

Kayseri'de 2 gündür etkisini gösteren kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde termometrelerin eksi 11'i gösterdiği kentte, araçların camları ve kaldırımlar buz tuttu. Buz tutan kaldırımlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alt geçitlerde oluşan buz sarkıtlarını kırarak, olası kazaların önüne geçti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara buzlanma ve don uyarısında bulunularak, "Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.