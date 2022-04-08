Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de terör suçlularının yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularının yakalanması ve tespitine yönelik çalışma başlattı. Farklı ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan aranan M.N.T., S.S., H.K. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İncesu ilçesinde S.E.'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede yaşayan yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara devam edileceği bildirildi.