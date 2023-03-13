İhlas Haber Ajansı

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Terör suçundan hükümlü ihraç memur, jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hükümlü bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hükümlü bir şahıs yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nda memurken ihraç edilen ve Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan 1 kişi, Kocasinan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıs karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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