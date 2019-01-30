Teşhis İstanbul'da ameliyat Kayseri Şehir Hastanesinde

Yaşadığı rahatsızlıklar nedeni ile İstanbul'da çeşitli sağlık kuruluşlarına giderek muayene olan 70 yaşındaki Ramazan Fevzi Karataş, yapılan muayene ve analizlerin ardından prostat kanseri olduğunu öğrendi. Konulan teşhisin ardından tedavi olmak için birçok sağlık tesisi ve doktor araştırdı.

Yaptığı uzun araştırmalar sonucu son teknolojik cihazları ve konusunda uzman hekimleri ile sağlıkta adeta bölgenin parlayan yıldızı haline Kayseri Şehir Hastanesini tercih eden Karataş Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Gökhan Sönmez tarafından yapılan Radikal Prostat Ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Op.Dr. Gökhan Sönmez “Hastamıza İstanbul'da 2 ay önce prostat kanseri tanısı konulan hastamıza meliyat olmak için bizlere ulaştı. Biz de kendisine Klinik Şefi Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ile radikal prostat ameliyatı yaptık. Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. İl dışından Fevzi Bey gibi birçok hasta, hastane imkânları ve ilimizin konaklama ulaşım yönünden rahat olması nedeniyle son zamanlarda tedavi için hastanemize başvurmaktadır” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Karataş ise İstanbul'da yaptırdığı çeşitli analizler sonrası prostat kanseri olduğunu öğrendikten sonra ameliyat için uzun süre doktor ve hastane araştırdığını belirterek, “Tavsiyeler üzerine Kayseri Şehir Hastanesini tercih ederek Doç. Dr. Mert Ali Karadağ'a ulaştım. Geldik, Allah'a şükürler olsun zor bir ameliyattı sağ sağlım tamamladık. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.