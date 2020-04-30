Tesislerin temizlik ve bakımları devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı futbol sahaları ve spor salonlarında hem temizlik çalışmalarını hem de bakım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Develi İlçesinde bulunan Develi İlçe Stadyumu ve spor salonlarında da çalışmaları görevliler tarafından yapılıyor. Yapılan paylaşımda, " Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerimizde temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. Dönüşümüz muhteşem olacak. Evde kal hareketsiz kalma" cümleleri kuruldu.