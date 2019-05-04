TEV 52'nci Yıl Etkinliklerinde Bursiyerler ve Bağışçılarını Buluşturdu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şubesi, Vakfın 52'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında tüm Türkiye'deki şubelerinde olduğu gibi Kayseri'de de kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen kutlama törenine TEV Kayseri Şube Yürütme Kurulu Başkanı Akın Bayrak, çok sayıda bağışçı ve hayırsever ile bursiyer öğrenci katıldı. Kutlama töreninin açılış konuşmasını yapan Bayrak, TEV'in amacının başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençleri desteklemek ve hedefinin ise ülkenin insan kaynağını bilgi üreten ve bilgiyi iyi kullanan konuma getirmek olduğunu söyledi. TEV'in 52 yıl boyunca söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bayrak, “52 yıl içinde yaklaşık 250 bin yurtiçi, 2 bin yurt dışı bursu verilmiş, ayrıca 27 eğitim kurumu tesis edilerek, milli eğitim sistemine devredilmiştir. Sizlerin de kabul edeceği gibi bugün ülkemizin kültürel, toplumsal ve hatta siyasi sorunlarının kaynağı eğitimin yetersizliğidir. Sorunları aşmak için eğitim sistemimizi güçlü bir şekilde desteklemek, eğitim kalitemizin en süratli şekilde iyileştirilmesini sağlamak zorundayız. Her sahada bilgi üreten ve bilgiyi iyi kullanabilecek insan kaynağını acilen yetiştirmek zorundayız. Bunun için de hepimiz, üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz” diye konuştu. TEV'in Kayseri'deki faaliyetlerinin ise yine bağışçılar ve hayırseverlerin öncülüğünde 11 yıl önce başladığını kaydeden Bayrak, TEV Kayseri'nin burs faaliyetlerine dair şu bilgileri verdi;

“TEV Kayseri Şubesi bugün itibariyle 248 öğrenciye burs vermektedir. Bu öğrencilerin 78'i Kayseri'deki bağışçılarımızın oluşturdukları burs fonları ile finanse edilmektedir. Yılsonuna kadar bu sayıyı 100'ün üzerine çıkarmayı, önümüzdeki yıl da tamamını Kayseri'den finanse eder hale geleceğimizi umuyoruz. Çelenk ve kutlu gün çiçekleri kullanımı ile hibe ve vasiyet bağışlarımızın da sizlerin sayesinde artacağını ummaktayız.”

Bayrak'ın konuşmasının ardından, konser ve plaket sunumu gerçekleştirildi. TEV 52'nci yıl etkinlikleri, TEV yararına düzenlenen resim sergisi ile sona erdi.