TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup Play-Off Final maçında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf Susuz
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Ömer dk. 90+2 ?), Ali Say (Bilal dk. 90+5 ?), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Murat dk. 76), Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Sefa Ali Memnun
Yedekler: Yusuf, Furkan, Hüseyin Can, Yakup
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Mert Caymaz, Fuat Yaman, Tolga Şahin (Mithat dk. 90+6 ?), Mert Çölgeçen (Utku dk. 69+6 ?), Sefa Durmuş, Çağrı Yağız Yasak (Samet dk. 44), Ömer Faruk Yılmaz, Mücahit Çakır, Osman Bayrak, Sirac Susancak (Kerem dk. 90+6)
Yedekler: Emrehan, Furkan, Enes
Teknik Direktör: Nihat Balan
Gol: Samet (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Osman, Tolga (Arnavutköy Belediyespor)