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TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 - Arnavutköy Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup Play-Off Final maçında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Yusuf Susuz


Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ender Gör, Saffet Gurur Yazar, Furkan Tuşik (Ömer dk. 90+2 ?), Ali Say (Bilal dk. 90+5 ?), Fatih Dalgıç, Yasin Tosun (Murat dk. 76), Osman Kocaağa, Melih Kılıç, Selim Dilli, Sefa Ali Memnun


Yedekler: Yusuf, Furkan, Hüseyin Can, Yakup


Teknik Direktör: Osman Özdemir


Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Mert Caymaz, Fuat Yaman, Tolga Şahin (Mithat dk. 90+6 ?), Mert Çölgeçen (Utku dk. 69+6 ?), Sefa Durmuş, Çağrı Yağız Yasak (Samet dk. 44), Ömer Faruk Yılmaz, Mücahit Çakır, Osman Bayrak, Sirac Susancak (Kerem dk. 90+6)


Yedekler: Emrehan, Furkan, Enes


Teknik Direktör: Nihat Balan


Gol: Samet (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)


Sarı kartlar: Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Osman, Tolga (Arnavutköy Belediyespor)

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