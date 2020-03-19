TFF Yönetim Kurulu Kayseri'de yaşanan durum ile ilgili 'Baraj maçı' kararı verdi

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda üç takımın ligi aynı puanda tamamlamasının ardından hangi iki takımın şampiyon olacağı konusundaki belirsizliğe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu karar verdi.

Birinci Küme B Grubu'nda maçları üç takım aynı puanda tamamladı. İlk iki takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceği bu grupta OSB Atletikspor üçlü averaj ile ilk şampiyon oldu. Ancak üçlü averaja göre diğer iki takım Gültepespor ve Kayserigücü'nün puanı, attıkları ve yedikleri goller de aynı olunca kafalar karıştı. Bu durumu Gültepespor TFF'ye taşıdı. TFF Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarihinde yaptığı toplantıda konuyu gündemine aldı Yapılan toplantıda söz konusu iki takımın baraj maçı oynayarak şampiyonun belirlenmesine karar verildi. Alınan kararda Gültepespor'un itirazı ret edilirken, şu ifadelere yer verildi; "Bütün bu şartlara rağmen üç veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır şeklindeki düzenlemeye göre Gültepespor'un itirazı ret edilmiştir. ''

Türkiye liglerinde bugüne kadar örneği görülmeyen bu olay karar bağlanırken, bundan sonra benzeri durumlarda bu karar emsal teşkil edecek.