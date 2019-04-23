TGB Kayseri İl Başkanı Şevket Reçber: “19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan İstiklal ateşi, 23 Nisan 1920'de tüm yurda yayılmıştır”

Türkiye Gençlik Birliği Kayseri İl Başkanı Şevket Reçber, “19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan İstiklal ateşi, 23 Nisan 1920'de tüm yurda yayılmıştır” dedi.

Türkiye Gençlik Birliği Kayseri İl Başkanı Şevket Reçber yaptığı açıklamada, “23 Nisan 1920, Cumhuriyet devrimimizin tarihidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde saltanat yıkılmış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine armağan edilmiştir" dedi.

Reçber, "Büyük önderimizin de vurguladığı gibi Cumhuriyet 23 Nisan'da kurulmuş, 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. 99 yıl önce millet meclisimizin kuruluşuyla Türk Milleti ve Türk ordusu birleşmiş, emperyalizmin üzerine korkusuzca yürümüştür" ifadesinde bulunarak, "Millet Meclisi, Kurtuluş savaşımızı başarıya ulaştıran yegane formüldür. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan İstiklal ateşi, 23 Nisan 1920'de tüm yurda yayılmıştır. 100 yıl sonra o ateş yine ülkemizin dört bir yanında yanmakta ve giderek büyümektedir. Ülkemiz, üretimsizlik illetinin getirdiği ekonomik sancılarla boğuşmakta ve Mehmetçiğimiz, Amerikan emperyalizminin taşeronu PKK'ya karşı cephede çetin bir mücadeleyi sürdürmektedir" diye konuştu.

"Emperyalist merkezlerini birlik ve beraberliğimizi hedef alan söylemleri ve fili saldırıları her geçen gün giderek devam etmektedir" diyen Reçber şunları söyledi:

"Zorlukları ve güçlükleri birlikte göğüsleyeceğimiz bir döneme girmekteyiz. Büyük dirilişimizin 100.üncü yılında Türk Gençliğinin yine aynı azim ve kararda olduğunu bütün cihana göstermek görevimizdir. Türk Gençliği olarak milletimizin en geniş kesimleriyle bu birliği oluşturmak ve büyütmek için görev başındayız. Türkiye Gençlik Birliği olarak tarihimizden, kahramanlarımızdan ve milletimizden aldığımız güç ve kuvvetle 19 Mayıs'ın 100.üncü yılında İstanbul'da büyük bir gençlik yürüyüşü ve gençlik şöleni düzenleyeceğiz. Bütün halkımızı bu birliği büyütmek ve güçlendirmek için 19 Mayıs'ın 100.üncü yılında, TGB'yle yürümeye davet ediyoruz”